Bayburt Valiliği tarafından depremden etkilenen iller için başlatılan yardım kampanyası devam ederken Vali Cüneyt Epcim, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonu ve ekmek fırınında devam eden yardım çalışmalarını yerinde inceleyerek İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve görevlilerden bilgi aldı.

Bayburt Valiliği tarafından depremden etkilenen iller için başlatılan yardım kampanyası devam ederken Vali Cüneyt Epcim, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonu ve ekmek fırınında devam eden yardım çalışmalarını yerinde inceleyerek İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve görevlilerden bilgi aldı.

Bayburtlu vatandaşlar Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremler nedeniyle oluşan tahribatın izlerini silmek için eldiven, mont, bot, bere, çocuk giysisi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, çocuk bezi, çocuk maması, temizlik malzemesi, kuru gıda gibi yardım malzemelerini Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonundaki görevlilere teslim ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla teslim alınan aynî yardımlar spor salonunda istiflenerek AFAD İl Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanıyor. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fırınında üretilen ekmekler ihtiyaç duyulan illere sevk edilmek üzere paketleniyor.

Toplanan yardımlar Bayburt Valiliği tarafından tahsis edilen araçlarla deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor.