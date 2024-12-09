Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Kasım Ayı Dönem Toplantısı’nın 2’inci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur başkanlığında toplandı.

Yapılan meclis toplantısında görüşülen ek maddeler kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen vatandaşlara sağladığı toplu taşıma desteğinin 15 Haziran 2025 tarihine kadar uzatılması görüşüldü. Depremden etkilenen vatandaşların Gaziantep kartları ile otobüs, GAZİRAY ve tramvaylarda biniş başı ulaşım desteği devam ettirilecek. İlgili madde oy birliği ile ilgili komisyonlara iletildi.

Konu hakkında açıklama yapan Başkan Vekili Halil Uğur, bu desteği uzatmak istediklerini belirterek bundan dolayı meclise sunulduğunu belirtti.