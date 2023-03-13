Kocaeli’de faaliyet gösteren “İzmit Çarşısı”nın, pazar günü alışveriş merkezinde açtığı stantlardan elde edilen gelir deprem bölgesine gönderecek.

Kocaeli’de İzmit Belediyesi ve Good4trust ortaklığında, yerel ekonomiyi kalkındırmak, esnaf, kadın üretici ve girişimcileri güçlendirmek üzere faaliyet gösteren İzmit Çarşısı, pazar günü alışveriş merkezinde stantlar açtı. Elde edilen geliri deprem bölgesindeki afetzedelere gönderecek. El işi ürünlerin satıldığı stantlara yoğun ilgi gösteren İzmitli vatandaşlar, yaptıkları alışveriş ile depremzedelere destek sağladı.