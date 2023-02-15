Kütahya Valiliği Depremzedeler için "Sosyal Market” açarak hizmete sundu.

Kütahya Valiliği Depremzedeler için "Sosyal Market” açarak hizmete sundu.

Deprem Bölgesinde evleri yıkılarak açıkta kalan mağdurların tahliye edilmesine devam ediliyor. Kütahya Valiliği Depremzedeler için "Sosyal Market" açarak hizmete sundu.

Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, "İlimize tahliye edilen edilen depremzede vatandaşlarımız için gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Onların hayatlarını kolaylaştırmak ve destek olmak adına gereken her önlemi aldık. Valimiz Ali Çelik, Hatay’da Korrdinatör Vali olarak görev yapıyor. Biz de burada ilgili biriimlerin Müdürleri ile uyum içinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Âlim Işık, "Yüzyılın deprem felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza bugüne kadar Kütahya Belediyesi olarak halkımızın desteği ile 35 tır dolusu gıda ve malzeme gönderdik. Yardımsever Kütahya halkımızın katkılarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.