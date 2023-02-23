Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapımı tamamlanan sobalar ile temin edilen yakacaklar deprem bölgesine gönderildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından yapımı tamamlanan sobalar ile temin edilen yakacaklar deprem bölgesine gönderildi.

İlçede bulunan Nuran ve Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan 73 adet soba, 386 soba borusu ve yakacak malzemesi; Kaymakam Mehmet Göze, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, hayırsever emekli öğretmen Nuran Gülşen ve diğer katılımcılar ile birlikte yardım tırına yüklenerek depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere afet bölgesine gönderildi.

Kaymakam Mehmet Göze konuyla ilgili olarak şunları söyledi, “Depremzede vatandaşlarımız için okulumuzda hazırlanan soba ve yakacak ihtiyacına katkı sağlayan, destek olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve yönetimine, hayırseverlere ve üretim yapan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederiz. Gün birlik olma günü ve ilçemizde gösterilen dayanışmadan çok memnun olduk" dedi.