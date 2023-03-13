Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından depremzedeler için sinema etkinliği düzenlediler.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremden etkilenen vatandaşlar konaklamaları için farklı illere göç etti. Kente gelen depremzedeler keyifli vakit geçirmeleri için Rize Belediyesi tarafından etkinlikler düzenleniyor. RİBEGEM tarafından düzenlenen etkinlikte ile gelen çocuklar ve aileleri için sinema etkinliği düzenledi. Aileleriyle birlikte Rize Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla sinema salonuna gelen çocuklar, yapılan ikramlarla birlikte filmlerini izlediler. Çocuklar ve aileleri için ayrı seanslarda düzenlenen sinema etkinliği katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.