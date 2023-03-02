AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı, asrın felâketinin yaşandığı 11 ildeki yaraların sarılmasına destek amacıyla Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun” kampanyasına tam destek veriyor.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığı, asrın felâketinin yaşandığı 11 ildeki yaraların sarılmasına destek amacıyla Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan “Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun” kampanyasına tam destek veriyor.

Başlattıkları kampanyaya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 11 ilde yaşanan deprem felâketinin yaralarını sarmak adına çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Başkan Ünalır, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tüm hemşerilerimizi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum”

“6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17’de yaşanan ve 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan deprem felâketi yüreklerimizi yaktı. Yaşanan felâketin hemen akabinde Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız ülke genelinde ‘Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun’ kampanyası başlattı. Biz de depremin yaşandığı günden bu yana il ve ilçe teşkilât mensuplarımızla birlikte yaraları sarmak adına Eskişehir’de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kampanya hakkında bilgi verecek olursak, çadırlarda ve konteynerlerde geçici süre kalan depremzede kardeşlerimizin mutfak malzemesi ihtiyaçlarının giderilmesi niyet ediliyor. Devletimiz her daim olduğu gibi milletinin yanında ve Allah’ın izniyle ailelerimize konutları 1 senede teslim edilecek. Bu çerçevede, süreç tamamlana kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz. Kampanyamız teşkilât mensuplarımızın yanı sıra tüm vatandaşlarımıza açık. El birliği ile bir araya getirdiğimiz ve içinde mutfak eşyalarının yer aldığı kolilerimizi deprem bölgesindeki kardeşlerimize peyderpey göndereceğiz. Kardeşlerimizin sıcak sofralarının yeniden kurulmasına destek vermek isteyen tüm hemşerilerimizi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum”