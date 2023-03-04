DÜZCE(İHA) – AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan “Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun” sloganıyla deprem bölgesindeki çadır ve konteynerlere gönderilmek üzere mutfak seti kampanyasına Düzce’den de destek geldi.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Kadın Kolları tarafından başlatılan “Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun” sloganıyla deprem bölgesindeki çadır ve konteynerlere gönderilmek üzere mutfak seti kampanyasına Düzce’den de destek geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Kadın Kolları, "Sıcak Sofralar Yeniden Kurulsun" diyerek deprem bölgelerindeki çadır ve konteynerlere gönderilmek üzere kampanya başlattı. Kampanyaya destek veren Düzceli AK Kadınlar parti teşkilatında gelen mutfak eşyalarını tek tek kolilediler.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’de çalışmalara destek verdi. Parti binasında mutfak eşyalarının kolilenmesine destek vererek “Kadın kolları teşkilatımız ile mutfak eşyası koliledik. Sıcak sofralar yeniden kurulsun diye çalışan herkesin eline sağlık” dedi.