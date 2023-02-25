Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona verilen arada depremzedeler için özel turnuva düzenleyen Aliağa Petkimspor, ikinci maçta Merkezefendi Belediyesi ile 78-78 berabere kaldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezona verilen arada depremzedeler için özel turnuva düzenleyen Aliağa Petkimspor, ikinci maçta Merkezefendi Belediyesi ile 78-78 berabere kaldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra spor camiasından depremzedelere destek kampanyalarına bir yenisi de Aliağa’dan eklendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bilet gelirleri depremzedelere ulaştırmak amacıyla yardım kampanyası çerçevesinde iki hazırlık maçı organize etti. Hazırlık maçlarının bilet gelirlerini depremzede vatandaşlara bağışlayacağını duyuran Aliağa Petkimspor, destek kampanyasının ilk maçında TBL 1. Lig ekiplerinden Çağdaş Bodrum Spor ‘a 84-85’lik skorla mağlup olmuştu.

“Acımız Bir, Kalplerimiz Bir” mottosuyla duyurulan hazırlık karşılaşmasın ikinci maçı Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşma öncesi depremde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da deprem bölgesine destek amacıyla düzenlenen karşılaşma için hazır bulundu. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakada Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor 78-78 berabere kaldı.

Salon: Aliağa Belediyesi

Hakemler: Önder Yılmaz, Dorukhan Kalyoncu, Selena Gamze Öget Çerci

Aliağa Petkimspor: Dorukhan Engindeniz xx 13, Prewitt xx 10, Simmons x 4, Ege Arar x 6, Nusret Yıldırım xx 7, Ömercan Engin xx 21, Gökay Hacıoğlu x, Aldridge xx 11

Başantrenör: Burak Gören

Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu x 2, Harrison xx 19, Altan Erol x 3, Ayberk Olmaz xx 9, Hamilton xx 12, Rathan x 10, Gielo xx 12, Gökhan Aydın x 2, Doğan Şenli xx 9

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. periyot: 21-16 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 43-38 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 61-60 ( Merkezefendi Belediyesi Basket lehine)