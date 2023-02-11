Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından ülke genelinde depremzedeler için yardımlar aralıksız sürüyor. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde metal işi yapan bir iş yerinde 2 gündür yalnızca deprem bölgeleri için ranza üretiliyor. Çerkezköy Kaymakamlığı izni ile konteynerlerde kullanılmak üzere üç katlı ranza ürettiklerini kaydeden firma sahibi Caner Kurtoğlu, “İki gün önce yaklaşık olarak 300 tane olarak başladığımız ranzayı destekçilerimizle birlikte 500’e çıkardık. Elimizden geldiğince depremzedelerimizin yanındayız” diye konuştu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından ülke genelinde depremzedeler için yardımlar aralıksız sürüyor. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde metal işi yapan bir iş yerinde 2 gündür yalnızca deprem bölgeleri için ranza üretiliyor. Çerkezköy Kaymakamlığı izni ile konteynerlerde kullanılmak üzere üç katlı ranza ürettiklerini kaydeden firma sahibi Caner Kurtoğlu, “İki gün önce yaklaşık olarak 300 tane olarak başladığımız ranzayı destekçilerimizle birlikte 500’e çıkardık. Elimizden geldiğince depremzedelerimizin yanındayız” diye konuştu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bütün çalışmalar depremzedeler için askıya alındı. Depremzedeler için ranza üreten iş yeri personelleri saatlerdir uyumadan çalışıyor.

"Sayıyı 500’e çıkardık"

Firma sahibi Caner Kurtoğlu, yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Kurtoğlu, “Ateş düştüğü yeri yakar. Depremzedelerimizin acısını bir nebze olsun hafifletmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Depremle mücadele çerçevesinde 24 çalışanımız ile toplantı yaptığımızda kendilerine ‘Arkadaşlar böyle bir işe gireceğiz. Bizim için biraz yüksek maliyetli olmasına rağmen sizlerde bu projede yer almak ister misiniz’ dedim. Arkadaşlarımızın hep bir ağızdan’ bizler ücret almadan gerekirse 10 gün çalışırız bu ranzaları yetiştiririz’ söylemi beni mutlu ve onure etti. Hepsinden Allah razı olsun. İki gün önce yaklaşık olarak 300 tane olarak başladığımız ranzayı destekçilerimizle birlikte 500’e çıkardık. 7’den 70’e gönüllü herkes ranzaları bitirmek için çalışıyor. İnşallah Allah’ın izni ile hafta sonuna kadar teslim edeceğiz” dedi.

"Varillerden soba yapacağız"

Soba yapmak için varil toplamaya da başladıklarını kaydeden Kurtoğlu, soba yapmayı da planladıklarını ve bununla ilgili varil eksiğinin bulunduğunu ifade etti. Kurtoğlu, “Yıllardır demir işi ile uğraşıyoruz. Elimizden bu iş geliyor. Bir nebze olsun yaralarını hafifletmek için kurulacak konteynerlere ranza yapmak istedik. Bu projeyi paylaştığımda birçok esnaf arkadaşımız da destekte bulunmaya çalıştı. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten duyarlı bir halkız. Deprem bölgesindekiler hepimizin kardeşi, ağabeyi ve çocuklarıdır. Elimizden geldiğince onların yanındayız” diye konuştu.

"Kaymakamlıktan izin aldık"

Proje hakkında bilgi veren Kurtoğlu, “Çerkezköy Kaymakamlığından izin alarak bizlerde onların yanında olduk. Ranzaların boyasından, ham maddesi profillerine kadar kendileri karşılıyorlar. Buradaki esnaflarımızda ücret talep etmeden bu projede bizlere yardım ediyorlar. Ranzalarımız konteynerlere girecek şekilde üç katlı olmak üzere imalatına başlandı. Deprem bölgesine göndereceğimiz ranzaların montajı için de ayrı bir ekip gidecek. Allah’ın izni ile gece gündüz demeden bitirmeyi düşünüyoruz. Talep gelmesi halinde sponsor bulabilirsek ranza sayımızı da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.