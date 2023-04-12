Yıkıcı depremin meydana geldiği Adıyaman’da, vatandaşlarda depremin izlerini ve etkilerini silmek amacıyla psikoterapi merkezi kuruluyor.

Altınşehir Mahallesi’ne kurulumuna başlanılan ve en yakın zamanda hizmete geçecek olan psikoterapi merkezinde Adıyaman’a koordinatör vali olarak gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek incelemelerde bulundu.

Buradaki yetkililerden psikoterapi merkeziyle ilgili bilgi alıp çalışmaları inceleyen Vali Gökmen Çiçek, depremin insanlar üzerindeki izlerini silmek için çabaladıklarını dile getirdi. Vali Gökmen Çiçek, “Deprem hepimizin üzerinde derin şeyler bıraktı ve hepimizi etkiledi. Etkisinin uzun yıllar sürmemesi için hayatı normale dönmesi, çocukların ve bizlerin üzerinde etkisinin sürmemesi için burada mücadele ediyoruz. Yavrularımız, çocuklarımız koskoca bir deprem bölgesinde büyük bir travma yaşadılar. Çünkü bahsettiğimiz olay gerçekten yüz yılın felaketiydi. Asrın felaketlerinden biri değil, asrın felaketiydi. Birçok evladımız yakınını kaybetti. Belki her aileden belki de sülaleden bir cenaze çıktı. Bir de çadır kentlerde toplu yaşam alanları içerisinde çocuklarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız bir süre sonra depremin etkilerini, kaybettiklerini hissetmeleri ve kendilerini yalnız hissedebilecek olmaları bizleri korkutuyor. Onun için bizler devlet olarak birçok şeyi düşünürken özellikle çocuklarımızın ve ailelerimizin ruh sağlığını da düşündük. Burada imdadımıza İbn Haldun Üniversitesi yetişti. 53 Uzman psikologla beraber çadır kentlerimizde kalan gençlerimize hizmet ediyorlardı. Çocuklarımıza, ailelerimize hizmet ediyorlardı. Aramızda konuşurken bizlere bir yer yaparsanız ve bu yapılacak yer yavrularımıza, ailelerinin yaşadığı yerlere yakın olursa bizler orada içerisinde 6 tane görüşme odası, psikologlarında kalabileceği ortam olursa Türkiye’nin birçok ilinden gelecek psikologlarla uzun vadeli hizmet vermek istiyoruz dediler. Ve günlük 50-60 hastaya burada bakmak istiyoruz dediler. Gelen arkadaşlarımızın ücret konusunda da yardımımıza zekat fonu yetişti. zekat fonu da her yerde olduğu gibi elini taşın altına koydu. Dolayısıyla Adıyaman Valiliği, AFAD, İbn Haldun Üniversitesi zekat fonu bir araya gelince gerçekten psikoterapi merkezinin inşaatı başladı. Ve bunu sürekli olacak bir model üzerine yaptık” diye konuştu.

Yapılan psikoterapi merkezi en kısa sürede tamamlanarak depremzedelere hizmet vermeye başlayacak.