Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yerleştirilen depremzedeler için ’Psikososyal Krize Müdahale Ekibi’ oluşturuldu. Depremzede ailelere psikolojik destek veren ekipler, aile bireylerine ve çocuklara yönelik iyileştirici ve güçlendirici etkinlikler düzenliyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine yerleştirilen depremzedeler için ’Psikososyal Krize Müdahale Ekibi’ oluşturuldu. Depremzede ailelere psikolojik destek veren ekipler, aile bireylerine ve çocuklara yönelik iyileştirici ve güçlendirici etkinlikler düzenliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, Gazipaşa’da seferberlik başlatıldı. Depremin ilk saatlerinden itibaren başlatılan yardım kampanyasına büyük destek veren Gazipaşa, şimdide bölgeden sevk edilen depremzedelere kucak açtı. Felaketin ardından binlerce depremzede de Gazipaşa’ya getirilerek burada kamu misafirhanelerine ve özel konutlara yerleştirildi. Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Belediyesi, ilçeye getirilen depremzedelerin ihtiyaçlarını bir bir karşılarken, Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, depremzede aile ve çocuklara psikolojik destek sağlamak için ’Psikososyal Krize Müdahale Ekibi’ oluşturdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, Gazipaşa KYK Yurdu’na yerleştirilen depremzede aile ve çocuklara psikolojik destek sağlamaları için görevlendirildi. Yurtta çalışmalarına başlayan ekipler, aile bireylerine ve çocuklara yönelik iyileştirici ve güçlendirici etkinlikler düzenliyor.