Hilvan Kaymakamlığı tarafından 200 kapasiteli öğrenci yurdu depremzede aileler için hazırlanarak misafir edilmeye başlanıldı.

Hilvan Kaymakamlığı tarafından 200 kapasiteli öğrenci yurdu depremzede aileler için hazırlanarak misafir edilmeye başlanıldı.

Merkez üstü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan depremler sonrasında evi yıkılan veya hasar gören birçok vatandaş spor salonları, taziye evleri, okullar ve sağlam yapılara yerleştirilirken, Hilvan Kaymakamlığı tarafından 200 kişilik öğrenci yurdu depremzedelere tahsis edilerek, misafir kabulüne başladı. Çocuk kreşinden, sosyal alanlara, sağlık merkezinden, sıcak su ve üç öğün yemeğe kadar birçok hizmete verecek olan yurt, depremzedeler istedikleri kadar kalabilecek.

Yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, yurdun depremzedelere otel konforunda hizmet vereceğini belirtti. Doğan, ”Geçtiğimiz hafta merkez üstü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık olan 2 büyük depremi beraber yaşadık. Ben buradan bir daha tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz gönderiyor, cenabı Hak’tan bizleri bir daha böyle bir afetle imtihan etmemesini diliyorum. Hilvan Kaymakamlığı olarak depremin ilk gününden, meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 30 binin üzerinde çorba dağıtımı ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın konaklayabilmesi için 16 alternatif mekân oluşturduk. Bunların içerisinde taziye evleri, okullarımız, camilerimiz, gençlik merkezimizin spor salonu bulunmaktaydı. Biz depremin yaralarının uzun vadeli sarılacağını görmememiz üzerine vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu yerleri tahsis etmemiz gerektiğine karar verdik ve 200 kapasiteli bu yurdu vatandaşlarımızın hizmetine açtık” dedi.

"Otel konforunda hizmet verecek"

Vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam alanı oluşturmaya karar verdiklerini belirten Kaymakam Coşkun Doğan, ”Depremzedelere tahsis ettiğimiz Hilvan Anadolu Lisemizin pansiyonu 200 kişilik kapasiteye sahiptir. Pansiyonumuzda vatandaşlarımızın çocukları için zaman geçirecekleri çocuk odası ve kreş mevcuttur, ayrıca vatandaşlarımız pansiyonda televizyon salonunda, hep beraber televizyon izleyebilecek, sohbet ederek, çeşitli sosyal aktivitelere katılabilecek. Odalarımız dört kişilik yatağa sahiptir, bu odalarımızda ısınma imkanı mevcut olup, bir sıkıntı yaşamayacaklardır, ayrıcı vatandaşlarımızın insani ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri banyo, tuvalet gibi ihtiyaçları da karşıladık. Pansiyonumuzda kalacak depremzedelere sabah kahvaltısıyla birlikte, öğle ve akşam yemekleri verilecektir, ayrıca deprem dolaysıyla psikolojisi bozulanlara psikoloğumuz hizmet verecektir. Burada kalan vatandaşlarımızdan herhangi birinin çıkabilecek sağlık sorunu için ilk müdahalede bulunulabilmesi için hemşiremiz, tam teşekküllü odasında 7 gün 24 saat hizmet verecektir. Bugünden itibaren depremzedelerimizi pansiyonumuza kabulünü gerçekleştireceğiz. Burada vatandaşlarımız tıpkı kendi evlerinde olduğu gibi, sıcak bir ortamda hayatını sürdürebilirler” dedi.

Evleri hasar görmeyenler evlerine geri dönsün

Hilvan ilçesinin depremde fazla hasar görmediğine dikkat çeken Doğan, ”Buradan Hilvan halkına seslenmek istiyorum, depremde evi hasar görmemiş ya da az hasarlı olan vatandaşlarımız evlerine geri dönebilirler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bizleri böyle bir afetle bir daha imtihan etmesin inşallah” dedi

Şanlıurfa’da depremden dolayı evi hasar gören esi ve 3 çocuğuyla yurda yerleşen Hüseyin Bülent, ”Bugün gelerek pansiyona yerleştim, eski kaldığımız yerden çok iyi ve güzel, Urfa’dan buraya geldik, evimiz depremde hasar görmüştü, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şimdi yerimiz iyi ama bundan sonra ne yapacağımızı bizde bilemiyoruz” diye konuştu.