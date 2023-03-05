Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde başlatılan kampanya çerçevesinde deprem bölgesine odun ve kömür gönderildi.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde başlatılan kampanya çerçevesinde deprem bölgesine odun ve kömür gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen 11 şehirdeki vatandaşlar için yardım kampanyaları devam ediyor. Bu çerçevede, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde Azdavay Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi koordinesinde düzenlenen yardım kampanyasında, deprem bölgesindeki vatandaşlar için odun ve kömür yardımında bulunuldu. Tırlara yüklenen kömür ve odunlar, depremden etkilenen illere ulaştırılmak üzere yola çıktı.