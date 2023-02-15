Giresun’dan Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olan 241 kişilik kafile dualarla uğurlandı. Umreciler Mescid-i Haram’ı ziyaret ederek, tavaf esnasında depremden etkilenen vatandaşlar için dua edeceklerini belirtti.

Giresun’dan Umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek olan 241 kişilik kafile dualarla uğurlandı. Umreciler Mescid-i Haram’ı ziyaret ederek, tavaf esnasında depremden etkilenen vatandaşlar için dua edeceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere Giresun’dan yola çıkan umre kafilesi için Seyyid Mevlana Sadrettin Efendi Camisi’nde uğurlama programı düzenlendi.

Kur’an’ı Kerim tilavetinin ardından umrecilere, hitap eden İl Müftüsü Ramazan Topcan kutsal topraklardaki ibadetler konusunda önemli hatırlatma ve tavsiyelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası yaraları sarmak için seferber olduklarını ifade eden İl Müftüsü Topcan, “Millet olarak deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık. Vefat eden kardeşlerimiz var. Göçük altında kalan kardeşlerimiz var. Şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Bu çetin günlerde Yüce Rabbimizin rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız. Sizler, Rahman’ın birer misafirisiniz. Attığınız her adıma sevabın verildiği bir yolculuğa başlıyorsunuz. Duaların kabul olunduğu o kutsal topraklarda, asrın felaketi, asrın afeti olarak yaşamış olduğumuz bu depremde vefat eden kardeşlerimizin ruhları için, yaralı olan, hasta olan kardeşlerimizin acil şifa bulmaları için dualar ediniz” dedi.

Program ahirete irtihal eden ve şifa bekleyenler için yapılan duayla tamamlandı.

190 ve 51 kişilik kafilede yer alan umreciler, yakınlarıyla helalleşerek kutsal topraklara doğru yola çıktı.