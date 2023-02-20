Kütahya’nın Hisarcık ilesi Kutlubeyler köyünde kadınların pişirdiği köy ekmeklerini İmam Hatip Selahattin Aydın ve köylüler ilçe pazarında satışa sundu.

Kütahya’nın Hisarcık ilesi Kutlubeyler köyünde kadınların pişirdiği köy ekmeklerini İmam Hatip Selahattin Aydın ve köylüler ilçe pazarında satışa sundu.

İlçeye bağlı Kutlubeyler köyünde İmam Hatip Selahattin Aydın organizasyonunda depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde hayırseverlerden toplanan unlardan köylü kadınlar tarafından taş fırınlarda köy ekmeği yapıldı. Gün boyu yapılan yaklaşık 600 köy ekmeği köyde ve Hisarcık pazarında İmam Hatip Selahattin Aydın ve köylüler tarafından satışa sunuldu. Kısa sürede tükenen ekmeklerden elde edilen gelir deprem bölgesi yardım hesaplarına gönderilecek.

Bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde deprem bölgesi Hataya görevli olarak gittiğini söyleyen İmam Selahattin Aydın, “ Deprem bölgesinde hem enkazda, hem de cenaze teçhiz ve tekfin görevin de bulundum. Görevi bizden sonra gelen ekibe devredip geldikten sonra oradaki vatandaşlarımızın durumlarını iyi bildiğim için görev yerim Kutlubeyler köyünde onlara ne yapabiliriz diye düşündüm. Depremzedeler için düzenlediğimiz yardım kampanyası çerçevesinde köydeki hayırseverlerden toplanan unlardan köylü kadınlarımız tarafından 22 fırında yaklaşık 600 ekmek yapıldı. Yaptığımız ekmeklerin bir kısmını köyde, bir kısmını ise Hisarcık pazarında sattık. Elde ettiğimiz geliri deprem bölgesi yardım hesaplarına aktaracağız” dedi.