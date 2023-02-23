11 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

11 ilde büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaralar sarılmaya başlandı.

Aşkale Kaymakamlığı koordinesinde başlatılan, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarına göre hazırlanan yardım malzemeleri aralıksız olarak bölgeye gönderilmeye devam ediyor.

Şehit Sedat Atalay İmam Hatip Ortaokulunda devam eden ve Aşkaleli iş adamlarının yanı sıra hayırsever vatandaşların destekleri ile Aşkaleli kadınların emeklerinin birleşmesi sonucunda yapılan çalışmalar neticesinde afet bölgesine gönderilmek üzere erkek, kadın ve çocuk giysileri hazırlandı. Hazırlanan giyim malzemelerinin yanı sıra yine afet bölgesindeki kadınlar için özel ihtiyaç ve hijyen setleri, çocuklar içinse şekerleme çikolatalar tek tek kolilere koyuldu.

Yapılan çalışmalara başından beri destek olan Aşkale Belediye Meclis üyesi Av. Arabulucu Bilge Mutlu Bilge’nin yanı sıra, usta öğretici Güller Öztürk ve Aşkaleli kadınlar zaman gözetmeksizin büyük emek verdi.

Aşkale Belediye Meclis üyesi Av. Arabulucu Bilge Mutlu Bilge, "Geçmiş olsun Türkiye’m. Biz ’Geleyim mi?’ demeyiz, ’Yetiştim kardeşim’ deriz" diyerek böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.