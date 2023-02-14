Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla gerçekleşen depremin ardından Kırklareli’ne getirilen depremzedeler için ‘sevgi mağazası’ oluşturuldu.

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla gerçekleşen depremin ardından Kırklareli’ne getirilen depremzedeler için ‘sevgi mağazası’ oluşturuldu.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde 7,7, gündüz saatlerinde Elbistan ilçesinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası Kırklareli’ne getirilen depremzedeler için ‘sevgi mağazası’ oluşturuldu.

KYK öğrenci yurtlarında misafir edilen, yakınlarının yanına sığınan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanması için oluşturulan ‘sevgi mağazasında’ bulunan gıda, kıyafet, ayakkabı ve hijyen malzemeler ile ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki afetzede Hasan Pehlivan depreme gece yakalandığını ifade ederek kızının yanına sığındığı söyledi.

Birçok akrabasının enkaz altında kaldığını vurgulayan Pehlivan, “Kız kardeşim enkazda kaldın, eniştem, amcamın hanımı onun torunları hepsi enkazda kaldılar. Kırklareli’ne geldim benim kızım burada. Damadım subay onun yanındayız şu anda, sığındık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah razı olsun bu da olmazsa tamamen açıkta kalacağız. İyi kötü sığınacağımız, yiyeceğimiz bir yer var. Bugün mağazadan kıyafet ve ayakkabı aldık. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.