Ordu’nun Ünye ilçesinde, deprem bölgeleri için başlatılan kan bağış kampanyasına destek sürüyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde, deprem bölgeleri için başlatılan kan bağış kampanyasına destek sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu. Deprem bölgelerindeki ihtiyacı karşılamak için Ordu’nun Ünye ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı. Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar duyarsız kalmazken, okulun öğrencileri de bağış için gelen vatandaşlara yardımcı oldu.

Ülke olarak yaşanılan afet sonrası herkesi kan bağışına davet eden okulun Türkçe Öğretmeni Hayri Köroğlu, “Elimizden gelen desteklerin yanı sıra bugün de kan bağışına destek çıktık. Herkesi bu desteğe davet ediyoruz. Ülkemizin temel ihtiyaçlarından birisi olan kanın önemini her zaman bilmeliyiz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızı ilçemizde ağırladık ve yaşadıkları bizleri çok etkiledi. Bu yüzden birlik ve beraberlik adına elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Kan bağış kampanyasının 2 gün daha devam edeceği öğrenildi.