Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyası başlatan Sungurlu Belediyesi, bir yandan toplanan yardım malzemelerini afet bölgesine gönderirken diğer yandan ise ilçeye gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için mağaza açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyası başlatan Sungurlu Belediyesi, bir yandan toplanan yardım malzemelerini afet bölgesine gönderirken diğer yandan ise ilçeye gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için mağaza açtı.

İlçe halkının destekleri ile başlatılan yardım kampanyasında depremzedelerin güzünü güldüren Sungurlu belediyesi, ilçeye yerleşen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için giyecek ve gıda bankası kurdu. Kadın Kültür Merkezi’nde içerisinde gıda malzemeleri, giyecek ve ısınma malzemelerinden oluşturulan yardım bölümünü ziyaret eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, depremzede ailelerle yakından ilgilendi.

Başkan Şahiner, “Sizlerden gelen yardımlar ile kadın kültür merkezinde kurduğumuz mini mağaza-marketimizde, ilçemize yerleşen depremzede ailelerimizin tüm yiyecek ve giyecek eşyalarını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.