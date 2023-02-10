Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor. Zorlu hava şartları nedeniyle barınma ve beslenme sorunu yaşayan depremzedelere mobil ve sabit aşevlerinden her gün 70 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların temel ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor. Zorlu hava şartları nedeniyle barınma ve beslenme sorunu yaşayan depremzedelere mobil ve sabit aşevlerinden her gün 70 bin kişilik sıcak yemek ikramı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların temel ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi haber alır almaz ekiplerini deprem bölgesine sevk eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yaraları sarmaya çalışıyor. Hatay’da 400 kişilik, Kahramanmaraş’ta 600 kişilik çadır kent kurarak, depremzede vatandaşların barınma sorununa bir nebze de olsa çözüm olan Büyükşehir Belediyesi, beslenme ve temel ihtiyaç konusunda da destek sağlıyor.

Üç öğün sıcak yemek

Hatay’ın Defne ilçesi Uğur Mumcu Meydanı’nda çadır kent kurup alanı aydınlatan Büyükşehir Belediyesi burada Mobil Aşevi ile depremzedelere sıcak yemek ikramı yapıyor. Bütün gün kazanlarda yemek pişerken, ekipler temel ihtiyaç ve gıda dağıtımı da gerçekleştiriyor. Depremzedelere sabah çorba, öğlen ve akşam üç çeşit yemek ikram ediliyor. Defne’ye kurulan jeneratörle aydınlatan Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin telefonlarını şarj etmesine ve yakınları ile iletişim kurmasına da imkan sağladı.

Sağlık tırı Kırıkhan’da

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Evde Sağlık Biriminde görevli aralarında uzman acil tıp teknisyeni, paramedik, hemşirelerin de bulunduğu 11 sağlık personeliyle 3 ambulans, 20 yataklı sağlık destek tırı da Hatay’da hizmetini sürdürüyor. Dün Uğur Mumcu Meydanı’na park eden sağlık tırı bugün Kırıkhan ilçesinde vatandaşlara hizmet verecek.