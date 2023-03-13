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Derince Yenikent Mahallesi’nde İmam-ı Azam Cami Derneği tarafından gelirinin depremzedelere bağışlanacağı hayır panayırı düzenlendi. Hayır panayırının açılışı Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İmam-ı Azam Cami Derneği Başkanı Ali Çimen, AK Parti Derince İlçe Teşkilat Başkanı Ramazan Bostan, İlçe Yöneticisi Nuğman Aksoy, dernek üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte satılan ürünlerden elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Derince’de geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hayır panayırı düzenlendi.

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