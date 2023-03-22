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Kaymakam Mercan kurulan tüm stantları gezerek satış yapan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür edip kolaylıklar diledi.

37 yıllık Ramazan davulcusu bu yıl da vatandaşları sahura kaldıracak

37 yıllık Ramazan davulcusu bu yıl da vatandaşları sahura kaldıracak

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Gölpazarı Belediye Başkan Vekili Yaşariye Akkaya ilçede depremzede aileler yararına düzenlenen hayır çarşısının açılış programına katılarak alanda vakit geçirdi. Kaymakam Mercan’a Başkan Vekili Akkaya’nın yanı sıra protokol üyeleri de eşlik etti.

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