Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Depremzedeler için organize ettiği Uzat elini Oltu sloganıyla İlçe Merkezindeki Okulların düzenlediği hayır çarşısı Oltu Efkan Ala Kültür merkezinde açıldı.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Depremzedeler için organize ettiği Uzat elini Oltu sloganıyla İlçe Merkezindeki Okulların düzenlediği hayır çarşısı Oltu Efkan Ala Kültür merkezinde açıldı.

Oltu İlçe Merkezindeki okullarda öğrenim gören öğrenci velilerinin evlerinde yapmış olduğu yiyecek içecek ürünlerinden oluşan çarşının geliri ile deprem zedelere yardımda bulunacaklar.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin, “Bugün Oltu’da bulunan bütün okulların katılımı ile depremzede bölgesindeki kardeşlerimiz için hayır çarşısı düzenledik. Çarşının temel amacı Öğrencilerimize yüce Milletimizin en büyük değerlerinden olan yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmekti bu anlamda programımıza emeği geçen öğretmenlerimize, Velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

İlçe protokolünün katılımıyla açılan hayır çarşısı iki gün süreyle açık kalacak.