Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, ildeki depremzede vatandaşlar için gıda ve hijyen malzemesi desteği beklediklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, ildeki depremzede vatandaşlar için gıda ve hijyen malzemesi desteği beklediklerini söyledi.

Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde vatandaşların desteğiyle toplanan insani yardım malzemeleri hızla bölgeye gönderildi. Samsun’a gelen depremzedelerin faydalanması için ise yardım malzemeleri eski alışveriş merkezinde oluşturulan yardım koordinasyon merkezinde toplanıyor. Ayrıştırılarak depremzedelere verilmek üzere burada belirlenen dükkanlara yerleştiriliyor.

Yardım çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, vatandaşları öncelikli ihtiyaç olan gıda ve hijyen malzemeleri konusunda destek vermeye davet etti. Afet bölgesi için başlatılan yardım seferberliğinin devam ettiğini dile getiren Yıldız, “Stoklarımıza baktığımızda kıyafet, battaniye, ısıtıcı olarak yeterli miktarda malzememiz var. Depremzedelerimiz talep ettikçe onların kullanımına sunuyoruz. Ancak daha hızlı tükenen gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri var. Özellikle vatandaşlarımızdan talebimiz şudur: Hijyen ve gıda malzemeleri konusunda desteklerini sunarlarsa biz de onları depremzedelerimize ulaştırırız. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yardım tırımız ve noktamız hala açık. Halkımızdan istirham ediyoruz. Halkımız bu konuda hassasiyet gösterip destek versinler. Allah şimdiden hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.

Depremzedelere ücretsiz ulaşım

Bu arada yardım merkezinden ve Büyükşehir Belediyesi’nin tramvay ile otobüslerinden depremzedeler ücretsiz yararlanıyor. Bunun için de kaymakamlıklar üzerinden temin edilen AFAD kayıt belgesini göstermeleri yeterli oluyor.