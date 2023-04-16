DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaraların sarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede, Düzce Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri de bölgeye giderek sahada çalışmalarına devam ediyor. Ayni yardımların ayrıştırılmasından sosyal marketlere kadar depremzedelere yardımcı olmaya çalışan ekipler, sahadan bir an olsun ayrılmıyor.