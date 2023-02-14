Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve çevresindeki 10 ilde binlerce kişinin ölümüne, ülke genelinde ise derin acılara neden depremin ardından yaraları sarmak için adeta tüm ülke seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve çevresindeki 10 ilde binlerce kişinin ölümüne, ülke genelinde ise derin acılara neden depremin ardından yaraları sarmak için adeta tüm ülke seferber oldu.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren ve depremzedelerin elverişsiz hava şartlarından etkilenmemeleri için soba ihtiyacının duyurulmasının ardından harekete geçen Kıray Makine isimli iş yeri, tüm üretimini durdurup seri soba üretimine geçmişti. Kısa zamanda üretilen ve deprem bölgesine sevk edilen sobalar kullanılmaya başlandı.

Ergene 2 OSB’de faaliyet gösteren Kıray Makine normal imalatını durdurup, Tekirdağ Valiliği ve Ergene Kaymakamlığı öncülüğünde deprem bölgesi için soba tasarlayarak seri üretime geçmişti. Bölgedeki bazı firmaların da malzeme tedarikinde bulunması ile kısa zamanda 214 soba, 720 adet soba borusu ve dirsek üretilerek 3 gün içerisinde deprem bölgesine ulaştırılmıştı.

Sobaların depremzedelere ulaştırıldığı ve kullanılmaya başlandığını kaydeden Tekirdağ Valiliği, konu ile ilgili olarak, "Kendi makine üretimlerini durdurup tüm personeli ile depremzede vatandaşlarımız için soba üreten Kıray Makine firması sahibi değerli Samet Kıray’a ve fedakar firma personeline teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.