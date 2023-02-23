Eskişehir’de bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için emekli öğretmenlerinden katıldığı ekip, bir haftadan kısa bir sürede 310 soba üretip bölgeye yolladı.

Eskişehir’de bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, depremzedelerin ısınma ihtiyacını karşılamak için emekli öğretmenlerinden katıldığı ekip, bir haftadan kısa bir sürede 310 soba üretip bölgeye yolladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremeler sonrasında 10 ilde yerleşim birimlerinin çoğu kullanılmaz hale geldi. Depremden evleri etkilenen vatandaşlar barınma ihtiyaçlarını geçici olarak kurulan çadır kentlerle karşılamaya çalışıyorlar. Kış şartlarından dolayı depremzede vatandaşların soba ve yakacak ihtiyacı oluyor. Mağdur vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde bazı okullara soba imalatı görevi verdi.

Eskişehir’de bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Valilik ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde soba imalatı çalışmasına başladı. Öğrencisinden emekli öğretmenlerine kadar herkesin yer aldığı 40 kişilik ekip, bir haftandan kısa bir sürede, toplam 310 soba üretti. Bir tır dolusu tırın deprem bölgesine aktarıldığı çalışmalarda ikinci teslimatın hazır hale getirildi.

“2 günde 200 tane sobayı tamamlamayı başardık”

Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Okul Müdürü İlhan Özata, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılamak için kısa sürede özverili bir şekilde emekli öğretmelerinde dâhil olduğu 40 kişilik ekibin iki tır soba sevkiyatı yapıldığını aktardı. Bütün ekibin geceli gündüzlü çalıştığına dikkat çeken Müdür Özata, “6 Şubat tarihinde ülkemizin yaşadığı çok büyük bir acının hemen akabinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın emirleri çerçevesinde, Eskişehir Vali’mizin ve Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün koordinesinde bizler ne yapabiliriz diye toplantılar yaptık. Bizim okulumuzda Metal İşleri Bölümü’nde soba yapımına, Matbaa Bölümü’nde ise tuvalet kâğıdı ve havlu peçete yapımı için bize bu görevler verilmiş oldu. Çok çabuk zamanda ısınan ve tehlike saçmayan sobanın tasarımını yaparak hemen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle sobanın yapım aşamasına girdik. Devletimiz bu süreçte bize ödenek gönderdi, bunun yanı sıra halkımızın da bu süreçteki duyarlılığı, imalat sırasındaki destekleri çok önemli oldu. Bize bu görev tebliğ edildiği andan itibaren alan öğretmenlerimizle ne yapabiliriz dediğimizde okulumuzun grubuna yazdık ve kimler çalışmak ister diye sorduk. Aşağı yukarı gönüllü olan 40 kişilik bir ekip ile geceli gündüzlü çalışarak çok kısa bir zamanda orada üşüyen vatandaşlarımıza bir çare olsun diye, bunun acelesiyle çalıştık. Okulumuzdan emekli olan metal işleri öğretmenleri, makine alanı öğretmenleri, yeni öğretmenler, eski emekli olanlar ve diğer alanlardan öğretmenler gelip ekibimize katıldı. Öğrencilerimiz de okulların kapalı olmasına rağmen ‘Öğretmenim biz de çalışabilir miyiz?’ diye okula geldiler. Biz de onları bu sürecin içerisine katarak 2 günde 200 tane sobayı tamamlamayı başardık. Onları gönderdikten sonra aynı ekibe ‘Buyurun arkadaşlar’ dediğimizde atölyeye yeniden gelip hiç ücret talep etmeden tamamen gönül rızası ile bu çalışmaları yaparak 110 tane sobayı teslim etmek için tırı bekliyoruz” dedi.

“Çadırlarda kullanılabilecek pratik tipte ve hafif bir odun sobası olarak imal ettik”

Okulda Metal Teknolojisi Öğretmeni olan ve 40 kişilik soba imalatı yapan ekibin içinde yer alan Fatih Mermer ise, depremzedeler için üretim yaparken neler hissettiğini şöyle dile getirdi;

“Deprem felaketini yaşadıktan sonra arkadaşlarımızla beraber toplanıp bu projeyi hazırladık ve bir an önce yapmaya başladık. İlk etapta deprem gölgelerine 200 tane soba gönderdik, şimdiden de elimizde 100 tane soba var. Bu işlemleri yaparken Motor Bölümü, Makine Bölümü ve Makine Ressamlığı Bölümü’nden öğretmen arkadaşlarımız geldiler ve çok kısa bir sürede soba yapma işlemini tamamladık. Portatif şekilde üst kapakları açılabilir, ön taraflarında gördüğünüz gibi kül alabilmek için açılır kapanır kapakları var. Sobalar yaklaşık 320 milimetreye 320 milimetre, yükseklikleri de 500 milimetre ölçüsünde. Çadırlarda kullanılabilecek pratik tipte ve hafif bir odun sobası olarak imal ettik. Sobaların ağırlıkları da yaklaşık 20 ila 21 kilo arasında değişiyor. 4 5 kişilik bir aile bir çadırda bu soba ile rahatça ısınabilir.”