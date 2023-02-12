Denizli’de Çivril Belediyesi ile Çivril İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda depremzedeler için dua edildi.

Denizli’de Çivril Belediyesi ile Çivril İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda depremzedeler için dua edildi.

Denizli’nin Çivril ilçesinde Kahramanmaraş’taki depremde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için program düzenlendi. Çivril Belediyesi ile Çivril İlçe Müftlüğü’nün birlikte düzenlemiş olduğu programda Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Baş İmam-i Hatibi Ferruh Muştuer ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi müezzinleri Rıdvan Akbaş ile Şükrü Asıleren yer aldı. Program, tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim okundu, Kahramanmaraş’taki depremde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için duaları edildi.

Bir deprem bölgesinde yaşadıklarını belirten Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural; “6 Şubat tarihinde gece geç saatlerde ülke olarak çok büyük bir afet yaşadık. Yüzyılın afeti deniyor. Rakamlar çok büyük. Bizler de belediye olarak 11 personelimizi arama- kurtarmak çalışmalarına katılmaları için deprem bölgesine gönderdik. 12 yardım tırını da deprem bölgesine ulaştırdık. Çivril’imizden gönüllü 46 kardeşimiz arama-kurtarma çalışmalarına katıldılar. Çivril Kaymakamımız oraya görevlendirildi. Yine İlçe Müftümüz ve 15 tane din görevlisi arkadaşımız o bölgede. Bunların yanı sıra yediden yetmiş yediye her bir vatandaşımız elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor. Bugün de burada depremzedeler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyarak, dualar edeceğiz. Çok değerli hocalarım Ayasofya’dan kalktılar geldiler. Rabbim herkesten razı olsun. Rabbim, tekrar böyle bir acıyı bu millete, bu devlete yaşatmasın. Çalışan kardeşlerimize de Allah kolaylıklar versin. Vefat eden şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz” şeklinde konuştu.

Sabah namazı vaktinde de Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ile vatandaşlar depremde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.