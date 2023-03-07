Trabzon’un Araklı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Araklı İlçe Müftülüğü personelleri depremzedeler için çadır üretmeye başladı.

Trabzon’un Araklı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Araklı İlçe Müftülüğü personelleri depremzedeler için çadır üretmeye başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketinin ardından Araklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Araklı İlçe Müftülüğü personeli bir araya gelerek Araklı Spor Salonu’nda kendi imkânlarıyla ahşap malzemeden ve el becerileriyle çadır üretiyor.

Ahşap işlerinden anlayan ve gönüllü personelin de katılımıyla hazırlanan 10 metrekare büyüklüğündeki portatif çadırlar deprem bölgesine gönderiliyor. Çam ve ladin gibi çeşitli ağaçlardan ve plakalardan yapılmaya devam eden çadırların ihtiyaç duyulan kentlere gönderilirken, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, çadır üretimin alanında incelemelerde bulundu.

11 ildeki depremzede vatandaşlara her anlamda yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Arıcıoğlu, “Kardeşlerimizin gönüllerine dokunabilmek ve hoş bir seda oluşturabilmek için tüm birimlerimizin gayretiyle çalışmalar yürütüyoruz. Bizler, personelimiz hem kurumsal birikimimiz hem de sivil hayattaki yetkinliklerimiz vesilesiyle 11 ilimizdeki vatandaşlarımıza her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bölgede bulunan vatandaşlarımızı bir damla yağmurdan, soğuktan koruyabilme hissiyatı ile personelimizin gönülden mahirliği bir araya gelince, ahşap şasi ve plakalar üzerine üretilen çadırlar ortaya çıktı. Gönülden kardeşliğimizle tüm gayretimizle yaraların sarılması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.