Kastamonu’nun Daday ilçesinde depremzedeler için düzenlenen yardım panayırından elde edilen gelir, deprem bölgesine bağışlandı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından, Kastamonu’nun Daday ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde yardım panayırı düzenlendi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için Kastamonu’nun Daday ilçesinde Atatürk İlkokulu tarafından yardım panayırı düzenlendi. 17 Mart 2023 tarihinde organize edilen yardım panayırında toplanan 7 bin 225 TL, AFAD’a verilmek üzere Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü, Atatürk İlkokulu Müdürü ve Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı tarafından Daday Kaymakamı Ayşegül Yıldırım’a teslim edildi.