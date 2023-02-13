İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’nin üretici kadınları, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için çadır dikmeye başladı.

İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’nin üretici kadınları, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için çadır dikmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar başlatılan yardım kampanyalarına destek olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Çınar Kadın Kooperatifi’nin üretici kadınları da depremzedeler için dikiş makinelerinin başına geçti. Depremzedeler için pijama, atkı, şal ve battaniye üreten kadınlar, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ise çadır üretmeye başladı. Kadınlar tarafından üretilen çadırların afet bölgelerine ulaştırılacağı öğrenildi.