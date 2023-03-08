Turizmci ve Bodrum Azka Otel sahibi Bülent Kaya, yakın dostları Budva Akademia Başkanı Aleksandar Franeta, Srdjan Franeta ve Lütfü Sapmaz ile önceki gün İstanbul Portaxe’de buluştu.

Turizmci ve Bodrum Azka Otel sahibi Bülent Kaya, yakın dostları Budva Akademia Başkanı Aleksandar Franeta, Srdjan Franeta ve Lütfü Sapmaz ile önceki gün İstanbul Portaxe’de buluştu.

Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi vuran deprem için istişarede bulunan ünlü iş insanları Turizmci ve Bodrum Azka Otel sahibi Bülent Kaya, Budva Akademia Başkanı Aleksandar Franeta, Srdjan Franeta ve Lütfü Sapmaz bir araya geldi. Ünlü iş adamları yapacakları yardımlar için deprem bölgesine hareket etti.