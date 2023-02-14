Kahramanmaraş’ta iki defa gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremde kurtulan insanlar KYK yurtlarına yerleşmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta iki defa gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremde kurtulan insanlar KYK yurtlarına yerleşmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü, depremzedeler için Psikososyal destek hizmetleri planını yayınladı. Buna göre Çaycuma KYK öğrenci yurduna yerleşen depremzede aile ve çocuklara yönelik, ilçede RAM ve okullar da görev yapan 13 Psikolojik Danışman (Rehber Öğretmen) tarafından psikososyal destek sunulmaya başlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, gönüllü olarak görev alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.