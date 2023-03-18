Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, AFAD bölgesine destek amaçlı düzenlenen kermese katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcilerine verilen teşekkür belgesi törenine katıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik’in himayesinde geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kermesten elde edilen gelir deprem bölgesine bağışlanmıştı. Bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu’nda il protokolünün katılımı ile kermese destek olan kamu kurum ve kuruluşlar ile STK’lara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kütahya Belediyesi adına törene katılan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı teşekkür belgesini Vali Vekili Mustafa Güney’den aldı.

Törende ayrıca Kütahya’da ikamet eden depremzedeler için ramazan ayında düzenlenecek olan iftar ve sahur için başlatılan ‘Bir sofra da sen kur’ kampanyası başlatıldı.