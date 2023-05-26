Erzurum’un Aşkale ilçesinde depremzedeler için hayır çarşısı düzenlendi.

Aşkale Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi öğrencileri 6 Şubat’ta ülkemizde büyük bir yıkıma sebep olan Deprem afetzedeleri için destek organizasyonu planladı.

Okul içinde düzenlenen programda öğrenciler tamamı ile kendi yaptıkları ürünleri sergide satışa çıkardı. Hafta sonuna kadar devam edecek organizasyon vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin bir birinde güzel ve değerli kendi el emeği göz nuru ürünler kısa sürede satın alınmaya başlandı.