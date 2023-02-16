Çayırovalı kadınlar, depremzedeler için battaniye ve eşofman takımı üretiyor.

Çayırovalı kadınlar, depremzedeler için battaniye ve eşofman takımı üretiyor.

Depremzedeler için imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, dikiş nakış kurslarında çalışma yürütüyor. Bilgievi’nde eğitim alan dikiş nakış kursiyerlerden oluşan 20 kişilik ekip, depremzedeler için mevsim şartlarına uygun eşofman, iç giyim, seccade ve battaniye üretiyor. Çayırova Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Yetare Takır, "Depremzede vatandaşlarımız için eşofman, pijama, battaniye dikimi gerçekleştiriyoruz. Kursiyerlerimiz ve gönüllülerimiz gece gündüz dikime devam ediyor. Elimizden ne geliyorsa depremzedeler için yapmaya çalışıyoruz" dedi.