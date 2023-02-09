Körfezli kadınlar deprem bölgesi için atkı, bere ve battaniye üretiyor. Gönüllü kadınlar, 24 saat boyunca ara vermeden çalışıyor.

Körfezli kadınlar deprem bölgesi için atkı, bere ve battaniye üretiyor. Gönüllü kadınlar, 24 saat boyunca ara vermeden çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremi yaşayan depremzedeler için Körfezli kadınlar 24 saat çalışıyor. Körfez Belediyesi tarafından koordinasyon merkezindeki konferans salonunda oluşturulan dikim atölyesi adeta bir üretim merkezine döndü. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan battaniye, atkı ve bere gibi malzemelerin dikim ve kesim işlemlerinin yapıldığı alanda tamamı gönüllü Körfezli kadınlar görev alıyor. Birçok kadının yardım için koştuğu alanda şu ana kadar 2 bin atkı, bere ve battaniye üretimi gerçekleştirildi.