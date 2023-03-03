Sivas’ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek, depremzedeler için 13 küçükbaş hayvan bağışladı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek, depremzedeler için 13 küçükbaş hayvan bağışladı.

Asrın felaketi sonrası Tüm Türkiye tek yürek oldu. Şarkışla kaymakamlığı bünyesinde başlatılan yardım kampanyasına ‘Kalenin Uşağı Derneği’ de sessiz kalmadı. Dernek üyeleri Yukarı Mahallede bulunan dernek binası önünde aralarında topladıkları koyunları el birliği ile kamyona yükleyerek İlçe Özel İdare Müdürlüğüne teslim etti. Teslim edilen koyunlar deprem bölgesine gönderildi.

“Yeter ki memleketimiz düze çıksın”

Depremzedeler için ayni ve nakdi olmak üzere tüm başlatılan yardımlara desteklerini kesmeyeceklerini vurgulayan Dernek Başkanı Ahmet Turan Bayramoğlu, " Kaymakamlığımızın, belediyemizin, özel idaremizin yapmakta olduğu depremzedelere yardım konusunda Kalenin uşakları olarak 13 adet koyun topladık. Ayrıca nakdi yardımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Burada elimizden gelen ne ise yapmaya hazırız ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki memleketimiz düze çıksın” dedi.