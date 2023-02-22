Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından depremzedelerin temel ihtiyaç malzemesi ücretsiz karşılanırken, meclis kararıyla 1 ton içme suyu kullanım ücretinin de 10 kuruş olduğu belirtildi.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından depremzedelerin temel ihtiyaç malzemesi ücretsiz karşılanırken, meclis kararıyla 1 ton içme suyu kullanım ücretinin de 10 kuruş olduğu belirtildi.

Kırıkkale’nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, ilçede 251 depremzedeyi misafir ettiklerini ifade ederek, temel ihtiyaç malzemesi ve ulaşım hizmetlerinin de ücretsiz olduğunu söyledi. Meclis kararıyla 1 ton içme suyu kullanım ücretinin de 10 kuruş olarak belirlediklerini belirten Başkan Tekin, "İlçedeki depremzedelere günlük ekmek ücretsiz olacak, Giysibank kıyafetleri ücretsiz dağıtacak" dedi.

Kırıkkale Bahşılı ulaşımında ücretsiz olduğunu kaydeden Başkan Tekin, "İlçemizde 251 depremzede bulunuyor. Bahşılı, en çok depremzede barındıran ilçe olarak da başı çekiyor. Depremzede ailelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Onlara hem moral desteği veriyoruz hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.