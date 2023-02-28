Hataylı depremzedeler şehre dönüş yapmaya başladı. Her ne olursa şehirlerini bırakmayacaklarını söyleyen deprem mağdurları, memleketlerinde kendilerini mutlu ve huzurlu hissettiklerini söyledi.

Hataylı depremzedeler şehre dönüş yapmaya başladı. Her ne olursa şehirlerini bırakmayacaklarını söyleyen deprem mağdurları, memleketlerinde kendilerini mutlu ve huzurlu hissettiklerini söyledi.

Deprem felaketinin ardından Hatay’dan ayrılarak yakınlarının yanına sığınan depremzedeler yavaş yavaş şehre dönmeye başladı. Hatay’a geri dönenler otogarda zaman zaman yoğunluğa neden oldu. Yaşadıkları şehre kısa bir aranın ardından geri dönen depremzedelerin bir çoğu şehri bırakmayacaklarını belirtirken, gidecek başka yerlerinin olmadığını ve burada kendilerini mutlu ve huzurlu hissettiklerini dile getirdi.

“Sonuna kadar buradayız”

Depremde annesini, babasını, ve ablasını kaybeden Mehmet Sözer her ne olursa olsun topraklarını bırakmayacağını dile getirerek; “Maalesef depremi burada yaşadık. Biz burada 6 kardeşiz. Çok şükür kardeşlerim sağ. Annem, babam ve ablam misafirliğe Maraş’a gittiler. Orada depreme yakalanıp vefat ettiler. Cenazelerimizi aldık ve burada gömdük. Ailemi Aksaray’a yerleştirdim. Burada ki evimizin durumuna bakmak için geri geldik. 2 haftadan beri dışarıdayız. Ailemin cesetlerine 10 günde ulaşabildim. Eşimi ve çocuklarımı güvenilir bir yere bıraktım. Şimdi buraya geldim. Memleketimizi, topraklarımızı bırakmayacağız. Sonuna kadar buradayız. Gidecek başka yerimiz yok. Şu anda çok mutlu ve huzurluyum. Kendimi burada güvende hissediyorum” dedi.

“Çadırda yaşamaya razıyız”

Çadırda yaşamaya bile razı olduğunu dile getiren Mehmet Yeşilırmak ise; “Psikolojimiz için bir 10 gün şehir dışına çıktık. Ama yine memleket gibisi yok. Geri dönmek zorunda kaldık. Evlerimizin çoğu yıkıldı ama çadırda yaşamaya razıyız. Memleketi bırakamıyoruz. 10 gün kaldık geri geldik. Biz gittikten sonra yine 6.4 şiddetinde deprem olmuş. O yüzden evimizi kontrol etmeye geldik. Çatlaklar vardı. Kim bilir belki de bir şey kalmamıştır” şeklinde konuştu.

“Üç çocukla depremi yaşamak çok zor”

Antakya Saraykent Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi depremzede Dudu Aydoğan ise ilk önce kayınvalidesinin yanına ardından ise çocuklarını Ankara’ya yolladığını söyledi. Üç çocukla birlikte depremi yaşamanın oldukça zor olduğunu dile getiren Dudu Aydoğan, eşinin işinin Antakya’da olduğunu ve gidecek yerinin olmadığını dile getirdi.