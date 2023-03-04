Bolu Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından depremzede vatandaşlar Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’na götürüldü. Depremin acılarını bir nebze olsun dindirme fırsatı bulan vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirdi.

Bolu Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından depremzede vatandaşlar Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’na götürüldü. Depremin acılarını bir nebze olsun dindirme fırsatı bulan vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirdi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki vatandaşlar Bolu’ya gelmeye devam ediyor. Bolu’da KYK yurtlarında misafir edilen vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Gölcük Tabiat Parkı’na götürüldü. Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu depremzede kafile Bolu’nun önemli turistik merkezi Gölcük’te doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Afetzedeler, bol bol fotoğraf çektirerek, golf araçları ile göl etrafında turlayarak Gölcük’ün tadını çıkardı.

Depremden etkilenerek ailesiyle birlikte Bolu’ya gelen Serkan Kabo, “Gaziantep’ten geliyoruz, ailecek. Gölcük güzel bir yer. O depremden kaçıp buraya gelmek veya neresi olursa olsun başka bir yere gitmek güzel geliyor. Bir nebze olsun acılarımızı unutuyoruz” dedi.

Hatay’dan gelen lise öğrencisi Alp Akın ise, “Lise öğrencisiyim. Hatay Antakya’dan geliyoruz. Devletimizin yurtları açmasıyla birlikte KYK yurtlarında kalıyoruz. Gölcük, doğasıyla her şeyiyle çok güzel. Depremin acılarını unutmamıza yardımcı oluyor, bir nevi motivasyon oluyor. Yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.