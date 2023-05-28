Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman’da asrın felaketine yakalanan ve sonrasında Erzurum’a gelen depremzedeler şükür namazı kıldı.

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Misafirhanesi’nde geçici olarak barınan depremzedeler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasından sonra şükür namazı kıldılar.

Depremzedeler adına konuşan Faysal Erkoca, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilmiştir. Bunun için şükür namazı kılacağız. Biz birilerinin ayakları ile bastığı seccadeyi öperek başımıza koyuyoruz. Buradan herkesin duymasını istiyoruz. Depremzedelere yapılan hakaretleri hiçbir zaman bu ülke unutmayacak. Biz her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Erzurum halkı da bizi dört aydır misafir etti. Onlara sonsuz teşekkür ederiz” dedi.