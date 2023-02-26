Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremden etkilenerek Bilecik’e gelen depremzede aileler ve çocuklar, Ertuğrul Gazi Türbesi’nde saygı nöbetini izledi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremden etkilenerek Bilecik’e gelen depremzede aileler ve çocuklar, Ertuğrul Gazi Türbesi’nde saygı nöbetini izledi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası Bilecik’e gelen afetzede aileler, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Kayı Aşiretinin lideri Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyaret etti. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya da depremzedelere eşlik ederken, katılımcılar Ertuğrul Gazi Türbesi’nde icra edilen saygı nöbetini ve nöbet değişimini izledikten sonra dua ettiler.

"Bir an önce acılarımızın dinmesi ve yaralarımızın sarılması tek dileğimiz"

Çocuklara ve ailelere eşlik eden Vali Kızılkaya, "Depremzede kardeşlerimiz ve çocuklarıyla ecdadımızın kabrini ziyaret ederek birlikte dua ettik. Hiç şüphesiz ki ettiğimiz dualar ortak. Bir an önce acılarımızın dinmesi ve yaralarımızın sarılması tek dileğimizdir. İnşallah bunu da devletimizin önderliğinde, milletimizin tek yürek oluşuyla başaracağız. Atalarımızdan aldığımız manevi güçle bugün birbirimize daha sıkı sarılacağız" dedi.

Depremzede vatandaşlara Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya’nın yanı sıra Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve kurum yetkilileri de eşlik etti.