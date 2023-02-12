Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler diğer şehirlerdeki akrabalarının yanına gidiyor.

Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler diğer şehirlerdeki akrabalarının yanına gidiyor.

Deprem bölgesindeki 4 aile Eleşkirt’te bulunan yakınların yanlarına yetiştirildi. Ailelerin burada bütün ihtiyaçları belediye başkanlığınca karşılanıyor.

Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları devam ederken bu bölgelerde kalacak yeri olmayan deprem mağdurlarından 30 tanesi Eleşkirt teki yakınları tarafından ilçeye getirildi.

Eleşkirt Belediye Başka vekili Orhan Aydın, ‘Başkanımız Ramazan Yakut’un talimatıyla bu depremzede kardeşlerimizin her türlü masrafları ve ihtiyaçları bizzat tarafımızca karşılanacaktır. Bu kardeşlerimiz ilçemizde istedikleri kadar kalacaklar günlük ihtiyaçları istekleri ne ise anında yerine getirilecektir, bu başkanımızın bizzat bana talimatıdır. Bugün başkanımızla beraber misafir edildikleri yere giderek kendilerini ziyaret ettik. Ziyarette başkan Yakut, bu felaket boyutunda bir yıkım oldu. Bugün 85 milyon vatan evladı bir yumruk olup bu yaraları sarmak için kenetlendik. Devlet sahada hükümet sahada bütün belediye başkanları STK’lar hepsi sahadalar bu büyük yıkımdan birey olarak ta her kesin çıkaracağı dersler olacaktır. Ölenlere Allah tan rahmet yaralılarına Rabbim şifa versin inşallah’ dedi.