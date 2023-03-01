Antalya’dan Hatay’a giden depremzedelerin kullandığı otomobil, Gazipaşa ilçesinde kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya’dan Hatay’a giden depremzedelerin kullandığı otomobil, Gazipaşa ilçesinde kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Gazipaşa D-400 karayolunda bulunan Cumhuriyet Mahallesi Yelda Kahvecioğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametinden Hatay’a seyir halinde olan Mehmet Ş. idaresindeki 31 GT 805 plakalı otomobil ile 07 UH 830 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ş. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Yeşim Ş. hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı. Yaralıların Hatay’da meydana gelen depremin ardından bir süre Antalya’da konakladığı ve tekrar memleketleri Hatay’a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.