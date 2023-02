Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelerin Burdur’da bulunan KYK yurtlarına yerleştirilme çalışmaları başladı. Sinan Sazcıoğlu isimli depremzede yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, "Çocuğu kucakladım çıktım, birden ortalık masmavi oldu. Ortalık vahşet halde. Enkaz altından birilerini çıkarıyoruz. Ortalık bildiğiniz kıyamet gibiydi” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelerin Burdur’da bulunan KYK yurtlarına yerleştirilme çalışmaları başladı. Sinan Sazcıoğlu isimli depremzede yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, "Çocuğu kucakladım çıktım, birden ortalık masmavi oldu. Ortalık vahşet halde. Enkaz altından birilerini çıkarıyoruz. Ortalık bildiğiniz kıyamet gibiydi” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ardından evlerini kaybeden depremzedeler, ülkenin dört bir yanındaki yurtlara gönderiliyor. Burdur’da da depremzedeler için hazırlanan yurtlara misafirler gelmeye başladı. Burdur’da 6 yurtta bin 61 depremzede misafir edilecek.

"Bugün itibarı ile bin 500 kişi daha geleceği söyleniyor"

Depremzedelerin KYK yurtlarında misafir edilmesi ile ilgili konuşan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Vekili Mustafa Özçelik, "Gençlik ve Spor Bakanlığının vermiş olduğu talimat istikametinde depremde evleri yıkılan depremzede kardeşlerimizi Burdur’da, ilimizde elimizden geldiğince ağırlamaya çalışıyoruz. Onların bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Şu an Antalya Afet Koordinasyon Merkezi’nden sürekli yönlendiriyorlar. Peyderpey otobüslerle geliyorlar. Geldikçe de biz yurtlarımıza yerleştiriyoruz. 4 yurdumuz bu iş için hazırlandı. Bucak’ta 1 yurdumuz ve Gölhisar’da 1 yurdumuz da depremzede kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Şu ana kadar Bucak ilçesinde 578 misafirimizi kabul ettik. Burdur merkezde 450, Gölhisar’da da 33 misafirimizi barındırdık. Bugün itibarı ile bin 500 kişi daha geleceği söyleniyor. Onları da yurdumuza almak için bekliyoruz” dedi.

"İyi ki bu devletimiz var, gerçekten bu kadar ilgi beklemiyordum"

Deprem bölgesinden Burdur merkezde bulunan yurda Kahramanmaraş’tan gelen depremzede Sinan Sazcıoğlu, "O anları Allah kimseye yaşatmasın. Şu anda hala depremin etkisindeyiz. Böyle bir sallantıyı ben hayatım boyunca görmedim. Birden sallandı, nasıl oldu bilmiyorum. Gece kalktık, o an bina üzerimize çökmek üzere tam. Çocuğu aldım kucakladım çıktım, birden ortalık masmavi oldu. Karşı binamız, yan binamız yıkılmış. Ortalık vahşet halde, kimisi ’La ilahe illallah’ diye bağırıyor. Oraya koşuyoruz, buraya koşuyoruz, enkaz altından birilerini çıkarıyoruz. Ortalık bildiğiniz kıyamet gibiydi. Herkes bir yere kaçıyordu. Allah herkese yardım etsin. İyi ki bu devletimiz var, gerçekten bu kadar ilgi beklemiyordum açık konuşmak gerekirse, Allah hepinizden razı olsun” açıklamasında bulundu.

"Sağ olsun bize kucaklarını açtılar"

Bir diğer depremzede Hatice Şahin ise, "Kahramanmaraş Afşin’den geliyorum. Çok kötüydü. İçeride küçük çocuk vardı, annesi de yanımda yoktu. Korktum, bir çocuğu alıyorum, bir yere basıyorum ama nereye bastığımı da bilmiyorum. Can havliyle dışarıya çıktık. Sabahki depremi çok fazla fark edemedik ama öğlenki depremde aşırı derecede sarsıntı yaşadık. Hala silemiyoruz aklımızdan. Çok şükür evimizde öyle bir çökme olmadı, can kaybımız olmadı ama yakınlarımızdakiler bizi derinden üzdü. Çocuğum eve giremiyor. Bir malzeme almaya giriyoruz ’Anne çabuk çık’ diyor. Sağ olsunlar buraya geldik bizi çok iyi bir şekilde karşıladılar. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz şu anda 21 kişi geldik. Çocuklarım, damadım, onların kardeşleri ile geldik. Sağ olsun bize kucaklarını açtılar. Sadece burada değil oralarda da çok fazla yardım tırı geliyordu. Biz Afşin’den Kahramanmaraş’a 50 kilometrelik yolu 3.5 saatte gelebildik. Her yerde yardım tırı vardı. Milletimiz kenetlenmiş bir halde. Biz bize yeteriz, Rabbim bir daha kimseye göstermesin” açıklamasında bulundu.

“Deprem anında Çelik kapı beni dışarıya fırlattı”

Kahramanmaraş Afşin’den gelen Resmigül Doğan ise deprem anında yaşadıklarını, "Beni çelik kapı dışarıya attı. Ondan sonra kendimi toparlayayım demeye kalmadan eşim bağırıyordu ’gel’ diye. Botlarımı aldım başka bir şey alamadım evden. Böyle kurtardık kendimizi. 2 gün dışarda kaldık” diyerek anlattı.