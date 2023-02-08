Adana’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeray Apartmanı enkazı başında bekleyen depremzedelerle görüştü. Erdoğan, "Kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10’ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız." dedi.

Adana’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeray Apartmanı enkazı başında bekleyen depremzedelerle görüştü. Erdoğan, "Kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10’ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın ardından beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte Çukurova Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Zeray Apartmanı enkazını inceledi. Burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrede bekleyen depremzedelerle görüştü. "Sayın Cumhurbaşkanım, sizden her zamankinden çok dua bekliyoruz" sözleri üzerine Erdoğan, "Allah sabırlar versin diyorum, ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Sizler inanmış insanlarsınız. Dualarımızı yapacağız. Biz de kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev ne ise bunları yerine getireceğiz. İnşallah 1 yıl içerisinde de bu konutları bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize 10’ar bin TL ilk etapta vereceğiz. Hayırlısı ile bu süreci atlatacağız." dedi.

Erdoğan, "Bu güne kadar mevcut depremleri, bu felaketleri nasıl atlattıysak, Van’da nasıl atlattıysak, Bingöl’de nasıl atlattıysak, aynı şekilde Simav’da nasıl atlattıysak, Türkiye’nin değişik yerlerindeki en son Elazığ, Malatya tüm buralardaki depremleri nasıl atlattıysak, hiç endişe etmeyin, inşallah bundan da kısa sürede kurtulacağız." diye konuştu.