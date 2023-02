Burdur Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan açık mağazada, kente gelen depremzedeler tüm ihtiyaçlarını gönüllerince karşılıyor.

Burdur Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan açık mağazada, kente gelen depremzedeler tüm ihtiyaçlarını gönüllerince karşılıyor.

10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından toplanan yardımlar bir yandan afet bölgesine gönderilirken, bir yandan da kentlere gelen depremzedelere temin ediliyor. Burdur Gençlik Merkezi tarafından Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman’dan gelen 3 bin 408 depremzedenin kişisel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla açık mağaza kuruldu. Açık mağaza içerisine giyim, ayakkabı ve hijyen kitleri başta olmak üzere zaruri ihtiyaçların bulunduğu reyonlar oluşturuldu. Burdur Gençlik Merkezine gelen depremzedeler, burada ihtiyaç duydukları tüm ürünleri gönüllerince seçerek eksikliklerini gideriyor. Burdur halkı, şehre gelen depremzedelerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin karşılanması için destekte bulunmaya devam ediyor.

"Her gelen depremzede ile bire bir ilgilenmeye çalışıyoruz"

Burdur Gönüllü Gençlik Lideri Mehmet Emin Çetin, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için stantlar kurduk. Onların rahat rahat görebilmeleri, seçebilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için. Çocuklarına bakabilmeleri için de çocuk oyun alanları oluşturduk. Kıyafet stantları oluşturduk. Genellikle bire bir ilgilenmeye çalışıyoruz çünkü ihtiyaçlar çoklu olunca zorlanıyoruz ama bire bir olunca insanlar daha rahat anlatıyor. Her gelen depremzede ile bire bir ilgilenmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok dikkatliyiz. Çocuklar için bile anaokulu öğretmenlerinden oluşan özel bir ekibimiz var. Onlarla ilgileniyoruz ayrıca gönüllü psikolog arkadaşlarımız var. Onlar da çocuklarla seanslar yaparak, onların travmalarını bir nebze de olsa geçici olarak rahatlatmaya çalışıyoruz. Erkek mont, kadın mont, bot, ayakkabı, erkek üst, atkı, bere, eldiven, seccade, banyo havlusu ve şampuan, aklınıza gelebilecek temel ihtiyaçları hemen hemen hepsini burada bulabilirler. Burada herkes ihtiyacı neyse alabiliyor" dedi.

"Dertlerini bizimle paylaşıyorlar"

Depremzedelerin açık mağazada ihtiyaçlarını karşıladığı anlarda aynı zamanda dertleşerek acılarını da paylaştıklarını ifade eden Burdur Gençlik Merkezi Gönüllüsü Erdem Gülcü, "Burada depremin ilk gününden beri yardım topluyoruz. İlk günlerde topladığımız yardımları deprem bölgesindeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yolluyorduk. Yaklaşık 3-4 gün öncesinden itibaren de Burdur’a gelen depremzede kardeşlerimiz için toplayıp, burada açık bir mağaza konsepti oluşturup, buradan istediklerini alıp, kendi temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladık. Böyle bir sistemimiz var, şu ana kadar hiçbir eleştiri almadık, çok olumlu tepkiler alıyoruz. Burada onlara yardımcı olmak çok güzel bir his, üzüntülü yanları da oluyor, onların da hüzünlü olduğu ve dertlerini bizimle paylaştıkları oluyor" diye konuştu.

Çocuk oyun alanında psikososyal destek

Açık mağazada ihtiyaçlar giderilirken bir yandan da depremzede çocuklar için oyun alanı oluşturuldu. Ebeveynleri ihtiyaçlarını karşılarken gönüllü okul öncesi öğretmenleri ve psikologlar tarafından depremzede çocuklara psikososyal destekler veriliyor. Çocuklar ile oyun kurarak onları bir nebze de olsa deprem travmasından uzaklaştırdıklarını anlatan MAKÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencisi Emine Doğru, "Diş fırçasından şampuana kadar her şekilde her şey var. Patik gibi kışlık kıyafetleri bu soğuk günlerde onlara temin ediyoruz. Ayakkabılar ve botlarımız var. Girişte aileler çocuklarını buraya bıraktığında çocukların biraz depremin psikolojisinden uzaklaşmaları için bu şekilde bir oyun alanı geliştirdik. Okul öncesi öğretmenliği okuyan arkadaşlar buraya gelip, çocuklarla burada ilgilenerek biraz da talim yapmış gibi oluyorlar. O şekilde onları biraz mutlu etmeye çalışıyoruz, yardımcı oluyoruz, okulumuzun kapanmasına da çok üzüldük ama yaralarımızı sarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim yaşadığımızı inşallah kimse yaşamaz"

Açık mağazada ihtiyaçlarını karşılayan Hataylı depremzede Nevzat Kutlu, "Bu yaşamış olduğumuz gerçekten anlatılamaz, yaşamak lazım. Bizim yaşadığımızı inşallah hiç kimse yaşamaz. Gerçekten her konuda çok zor durumdayız. Sallandığımız zaman Antakya’dan sağ bir insan çıkacağını asla umut etmedik. Rabbime şükürler olsun diyoruz hep, şu anda bütün yardımlar yapıyorlar. Şu an 6 kişiyiz ama bayağı da kaybımız oldu. 30-40 kişi yakınlarımızdan enkaz altında kaldı. Allah rahmet eylesin. Antalya’da yer bulamadığımız için oradan sağ olsunlar buraya yönlendirildik. Burada da Allah razı olsun herkes ellerinden geldiğince her konuda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Konaklama yeri, bütün ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyorlar. Allah razı olsun diyorum" açıklamasında bulunarak, depremde yaşadıkları acıları dile getirdi.

Öte yandan, açık mağazada bağışlanan ihtiyaç malzemelerin arasında depremzedelere moral vermek için yazılan küçük notlar ve mektuplar da dikkat çekti.