Malatya, Adana ve Kahramanmaraş’tan kalkan uçaklarla İstanbul’a getirilen 56 yaralı depremzededen 9’u Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine, diğerleri ise çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Malatya, Adana ve Kahramanmaraş’tan kalkan uçaklarla İstanbul’a getirilen 56 yaralı depremzededen 9’u Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine, diğerleri ise çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan yaralıların bir kısmı askeri uçaklar ile büyükşehirlerdeki hastanelere naklediliyor. Bu akşam da 56 depremzede, Malatya, Adana ve Kahramanmaraş’tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ve Sağlık Bakanlığına bağlı uçaklarla İstanbul’a getirildi. Yaralı depremzedelerden 9’u Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine götürülürken diğer yaralılar da çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavisi, yapılan ilk kontrollerin ardından başladı.